Trójstronnym porozumieniem zakończyła się dzisiejsza konferencja „Energetyka przygraniczna – świat energii jutra”. Wydarzenie poświęcone było wyzwaniom kraju i województwa w obliczu kryzysu energetycznego.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy miastem Zielona Góra, operatorem Enea i zielonogórską elektrociepłownią. Finalnie ma to zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w cześć regionu.

– Nasze województwo jest jedynym w kraju, które ma trzy systemy kogeneracyjne – Mówi dr Stanisław Iwan

Problem jest jeden. Wyprodukowana energia zostaje przesłana do sieci krajowej i dopiero później wraca do województwa. Porozumienie ma zagwarantować, że w przypadku awarii, prąd zostanie przesłany bezpośrednio do sieci elektrycznej.

– Chodzi o zabezpieczenie południowej części województwa obsługiwanej przez elektrociepłownię Zielona Góra- dodaje Iwan.

To pierwszy krok w kierunku nowej inwestycji – mówi Mateusz Gościniak rzecznik prasowy ENEA Operator.

Dodajmy, że poza porozumieniem na konferencji omawiano szereg tematów związanych z transformacją energetyczną takich jak male reaktory jądrowe czy rozwój hubów ładowania pojazdów elektrycznych.