Ruszyły prace przy budowie stajni rowerowej w Lubsku. Stanowisko dla jednośladów powstanie przy zalewie Karaś w pobliżu Centrum Informacji Turystycznej.

Zadanie obejmuje budowę dwóch wiat ze stojakami na rowery oraz miejsca na wózki. – Zalew jest ulubionym miejscem mieszkańców oraz turystów. Chcemy tą niewielką inwestycją powiększyć atrakcyjność tego terenu pod względem rekreacyjnym – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– To jednak nie koniec zadań. Staramy się uatrakcyjnić to miejsce. Jest na to kilka pomysłów – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, ze zadanie zostało dofinansowane w ramach projektu pod nazwą Lubuska Baza Turystyczna.