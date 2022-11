Do zdarzenia doszło we wtorek (15 listopada br.). Policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej postanowili zatrzymać do kontroli drogowej kierującego mitsubishi. Ten jednak, pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydawanych do zatrzymania pojazdu, nie reagował i zaczął uciekać, po drodze uderzając w kilka innych pojazdów.

W końcu, po przejechaniu kilku kilometrów mężczyzna zatrzymał auto i próbował zbiec pieszo. Bezskutecznie, policjanci byli szybsi od niego i został zatrzymany.

Okazało się, że 36-latek chciał uniknąć zatrzymania, gdyż był poszukiwany do odbycia kary 14 miesięcy więzienia za przestępstwa drogowe; ma też orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Po zatrzymaniu, zanim został przewieziony do zakładu karnego, zostało mu przedstawionych pięć kolejnych zarzutów kierowania pojazdami mechanicznymi wbrew orzeczonemu zakazowi, które popełnił na przestrzeni jednego miesiąca w tym roku. Do tego odpowie za niezatrzymanie się do kontroli. Za oba te przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia.