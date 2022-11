Brytyjski artysta sztuk wizualnych Banksy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojego muralu w Borodziance w obwodzie kijowskim na Ukrainie. Od tego czasu w internecie pojawiły się zdjęcia kolejnych dzieł w jego stylu w tym samym mieście, oraz w pobliskim Irpieniu.

Internetowe pogłoski o pobycie Banksy’ego na Ukrainie częściowo potwierdził sam artysta, publikując na Instagramie zdjęcie muralu na zniszczonym budynku przedstawiającego młodą gimnastyczkę stojącą na rękach. Artysta otagował go hasłem „Borodzianka, Ukraina” Ponieważ Banksy w taki sposób często premierowo informował o swoich dziełach, uznano to za znak, że on jest autorem dzieła.

Od tego czasu w Borodziance media odnalazły kolejny mural przypominający dzieła Banksy’ego. Jest on również namalowany na zniszczonym budynku i przedstawia judokę przewracanego przez małe dziecko, co niektórzy odbierają jako alegorię potencjalnie słabszej Ukrainy dzielnie stawiającej czoło potencjalnie silniejszej Rosji. Ponadto, sam Władimir Putin uprawia judo, co również wielu kojarzy z motywem muralu.

Media opublikowały także zdjęcia następnych murali stylistycznie przypominających dzieła Banksy’ego w pobliskim Irpieniu. Jeden z nich przedstawia gimnastyczkę ze wstążką, a drugi to wizerunek dwojga dzieci na tle faktycznej zapory przeciwpancernej, które wyglądają jakby siedziały na huśtawce.

Borodzianka to jedna z bardziej zniszczonych przez Rosjan miejscowości w obwodzie kijowskim. Od początku inwazji do kwietnia była kontrolowana przez wojska okupacyjne.

Anonimowy artysta przedstawiający się jako Banksy, nie ujawniający danych osobowych ani wizerunku, swoje prace często publikuje właśnie w mediach społecznościowych.