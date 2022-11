Sporych problemów narobił sobie 29-latek, który w nietypowy sposób chciał zaimponować swojej znajomej. Mężczyzna wsiadł do koparki, przejechał nią kilka kilometrów i zaparkował przed siedzibą policji we Wschowie – poinformowała w czwartek Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Mieszkaniec powiatu wschowskiego usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego. Odpowie także za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do tej sytuacji doszło w 9 listopada br. 29-latek udał się na teren posesji, gdzie znajdowała się baza transportowa i magazynowa. Z uwagi na to, że wcześniej pracował w tej firmie miał wiedzę, gdzie znajdowały się kluczyki od sprzętu budowlanego.

„Mężczyzna postanowił zabrać kluczki od koparki i wyjechać nią w kierunku Wschowy. Przejechał kilka kilometrów i zaparkował Fadromę przed siedzibą wschowskiej policji. Tłumaczył, że w ten sposób chciał zaimponować swojej znajomej”

– powiedziała Piwowarska.

Dodała, że zanim właścicielka wartej 40 tys. zł koparki zdążyła zaalarmować wschowską policję, sprzęt był już w dyspozycji mundurowych.