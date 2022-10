Ze Szprotawy wyruszył wczoraj na Ukrainę kolejny transport darów. Są to już odmienne konwoje, niż te, które rozpoczęły się 8 miesięcy temu, z początkiem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziś to co jedzie na wschód jest starannie wyselekcjonowane, albo wręcz przez Ukraińców zamówione.