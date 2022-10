Szprotawa podpisała umowę na budowę ścieżki rowerowej. Urząd otrzymał na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 7 milionów złotych. Zadanie zrealizuje żagańska firma w formule zaprojektuj – wybuduj.

Trasa wiodła będzie ze Szprotawy do Stypułowa, tym samym połączy się z istniejącą arterią prowadzącą aż za Nową Sól. – Velo Sprotavia, to ważny dla samorządu, jak i mieszkańców miasta projekt. Pierwszy etap, to uzyskanie wszelkich pozwoleń, a potem już praktyczna realizacja robót – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

Starosta żagański, Henryk Janowicz podkreśla, że to początek prac zmierzających do stworzenia sieci rowerowych tras w regionie:

Dodajmy, że przyszła ścieżka rowerowa będzie miała długość około 16 kilometrów.