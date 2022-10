W piątek wojewoda lubuski Władysław Dajczak spotkał się z samorządowcami w sprawie dystrybucji węgla w gminach woj. lubuskiego.

Wojewoda podkreślił, że temat alarmowej dystrybucji węgla jest jednym z tematów wspólnych dla administracji: rządowej i samorządowej. Wyraził przekonanie, że wspólne działanie obu administracji nie powinno wynikać tylko z przepisów prawa, ale przede wszystkim z dbałości o dobro mieszkańców. Poinformował, że powołał pełnomocnika ds. dystrybucji węgla, którym został Waldemar Gredka, który jest dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w lubuskim urzędzie wojewódzkim. Poprosił zebranych samorządowców o powołanie podobnych koordynatorów na szczeblu gminnym.

W realizacje programu włączy się miasto Gorzów. Mówi prezydent Jacek Wójcicki:

Gmina Skwierzyna jest już niemal gotowa do dystrybucji węgla do mieszkańców. Mówi burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia:

My również jesteśmy gotowi do realizacji programu. Na ten moment zabezpieczymy węgiel dla mieszkańców do grudnia. A następnie będziemy reagować na sytuację – mówi burmistrz Dobiegniewa

Wojewoda dodał, że pierwszych 8 gmin w woj. lubuskim już złożyło zapotrzebowanie na węgiel i wyraziło gotowość przyjęcia go nawet w najbliższy poniedziałek. Pozostałe mają czas na wysłanie wstępnych szacunków zapotrzebowania do wtorku, 25 października.