Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska będzie wykorzystywać wszystkie możliwości, aby przeciwdziałać presji ze strony Unii Europejskiej w sprawie blokowania środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy.

Gość PR24 ocenił, że szantaż polityczny jest narzędziem do osiągania zamierzonych celów przez opozycję. „Myślę, że to jest przede wszystkim cel części polskiej opozycji, która za wszelką cenę chce obalić aktualny rząd, chce odzyskać władzę, wrócić do władzy, którą straciła w 2015 roku. W tym celu posługuje się narzędziami rodem z kryminalnego szantażu – bo cóż to znaczy – że politycy Platformy mówią, że wystarczy, że nas wybierzecie, a za chwilę pojawią się pieniądze” – mówił wiceszef MSZ.

Paweł Jabłoński dodał, że część sędziów i polityków zagranicznych wpisuje się w działania polityczne opozycji.

„Trzeba rozmawiać z każdym, nawet z tymi, którzy chcą nas oszukać”

– zaznaczył wiceszef MSZ-u, zapewniając, że rozmowy w sprawie środków będą kontynuowane nawet w trudnych warunkach.