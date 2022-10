Ćwierć miliarda złotych dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz 26 milionów złotych dla Gubina. Takie kwoty trafią do lubuskich samorządów na rozwój stref przemysłowych. Środki pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych.

Gorzów przeznaczy pieniądze na zbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mironickiej i poprawę dostępności komunikacyjnej do tych terenów. Gubin wybuduje natomiast drogę do strefy przemysłowej. Jak mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak taki zastrzyk gotówki to przede wszystkim szansa na nowe miejsca pracy.

Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 mld zł. 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie.