„Z archeologią w nowy wiek” to tytuł wystawy, którą przygotowują właśnie gorzowscy archeolodzy. Chodzi o wszystko to, co przez ostatnie lata odkryto głównie pod remontowanymi ulicami centrum miasta.

Najwięcej „archeologicznych skarbów” znaleziono pod ulicą Sikorskiego, choć ślady przeszłości miasta skrywała także ulica Spichrzowa, Chrobrego czy Szkolna.

Na naszej antenie wielokrotnie informowaliśmy o kolejnych sukcesach archeologów, choćby wtedy gdy trafiali na mury średniowiecznych budowli, krypty czy przedmioty codziennego użytku sprzed setek lat. Teraz chcą to pokazać mieszkańcom. Mówi Stanisław Sinkowski, archeolog Muzeum Lubuskiego w Gorzowie:



Na niewątpliwy skarb muzealnicy natrafili przy ulicy Szkolnej, gdzie powstaje Kwartał Kultury:

Oczywiście, nie wszystko z ziemi można było wydobyć. Mury średniowiecznych budowli zostały jednak zbadane, sfotografowane i w takiej postaci będą je mogli zobaczyć mieszkańcy:



Wystawa, która ma odbyć się w Spichlerzu, zaplanowana została na pierwszą połowę grudnia.