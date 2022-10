Przemysław Mycan był bohaterem dzisiejszego meczu Lechii Zielona Góra z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski.

Lechia sensacyjnie wygrała 3-1, a Mycan strzelił dwa gole, co rusz uprzykrzał życie obrońcom i pomocnikom z Białegostoku, którzy wielokrotnie go faulowali.

Był też blisko wywalczenia rzutu karnego, strzelenie kolejnych bramek, a z drugiej strony to on faulował rywala, po której to sytuacji rywale mieli rzut karny.

Popularny Mycek generalnie został uznany za najlepszego piłkarza meczu, a po spotkaniu udzielił kilku wywiadów. Na swoją kolej doczekaliśmy się i my….