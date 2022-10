Elżbieta Rafalska spotkała się dziś z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji miasta: usług, ewentualności czasowego zatrzymania tramwajów czy dystrybucji węgla:

Europoseł Rafalska dopytywała także o miejskie inwestycje

Dziś okazało się, że Gorzów otrzyma 23 miliony rządowego wsparcia. Do całego lubuskiego go trafi ponad 400 milionów. Co ważne. to samorządy będą decydować na co przeznaczą pieniądze.