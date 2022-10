Gmina Witnica, jest kolejna w naszym regionie, która podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. – Granty to program, którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego dzieci z rodzin popegeerowskich. Dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli także na efektywniejsze korzystanie z zajęć podczas ewentualnej nauki zdalnej – informuje Lubomir Fajfer, zastępca burmistrza Witnicy.

Wiele wskazuje na to, że sprzęt komputerowy będzie wnioskodawcom z gminy Witnica wydawany na początku października.