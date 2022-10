Płynie gaz Baltic Pipe. „To jest ten historyczny dzień. Ruszył przesył gazu gazociągiem Baltic Pipe” – napisała firma Gaz-System na Twitterze.

Dzień dobry! To dziś jest ten historyczny dzień. Rusza przesył gazu gazociągiem #BalticPipe pic.twitter.com/DtcQOUQqFX — GAZ-SYSTEM (@GAZ_SYSTEM) October 1, 2022

Również minister klimiatu i środowiska odniosla się do tego wydarzenia. Anna Moskwa na Twitterze napisała „Dziś historyczna chwila i dzień, na który czekaliśmy wiele lat – punktualnie o godzinie 6 rozpoczął się przesył gazu gazociągiem Baltic Pipe”.

Uroczystość otwarcia tej inwestycji odbyła się we wtorek w tłoczni gazu Goleniów w Zachodniopomorskiem. Wzięli w niej udział prezydent Andrzej Duda, premierzy Polski i Danii, przedstawiciele rządu Norwegii, a także Komisji Europejskiej. Zgodnie podkreślali, że to inwestycja strategiczna, bardzo ważna dla Polski i regionu, kończąca erę dominacji Rosji w sektorze gazu. Łączy on polski i duński system przesyłowy, dzięki czemu do naszego kraju będzie mógł płynąć gaz z Szelfu Norweskiego.

Jak poinformował ostatnio duński Energinet, w związku z postępem prac duński odcinek gazociągu może osiągnąć pełną przepustowość kilka tygodni wcześniej, niż zakładano, czyli od końca listopada.

Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas otwarcia Baltic Pipe, że gazociąg był przez dziesięciolecia polskim marzeniem. Zaznaczył, że powstał on dzięki ludziom, którzy – jak były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski – mieli wizję uniezależnienia się od Rosji. Andrzej Duda podkreślił, że Baltic Pipe to kolejna inwestycja – po przekopie Mierzei Wiślanej – umacniająca strategiczne interesy Polski. Prezydent zwrócił uwagę na znaczenie tej inwestycji w kontekście trwającego kryzysu energetycznego. Dodał, że Baltic Pipe, mimo ograniczonych na początku możliwości przesyłowych, będzie dostarczał gaz do Polski.

Projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych komponentów: gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego, tłoczni gazu w Danii, gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. W sumie cały system przesyłowy ma długość około 900 kilometrów.