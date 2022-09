Inflacja we wrześniu wzrosła do 17,2 procent – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do lipca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6 procent.

W sierpniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 16,1 procent. Dzisiejszy odczyt jest wyższy niż się spodziewał rynek.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu w porównaniu z tym samym czasem roku ubiegłego ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,3 procent, nośników energii o 44,2 procent, a paliw do prywatnych środków transportu o 18,3 procent.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 16,6 proc. rdr i wzrostu o 1,0 proc. mdm.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 17,2 1,6 16,1 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 19,3 1,7 17,5 1,6 Nośniki energii 44,2 3,7 40,3 3,8 Paliwa do prywatnych środków transportu 18,3 -2,1 23,3 -8,3

Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda 14-go października.