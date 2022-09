Do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wpływa coraz więcej wniosków od mieszkańców o przyznanie dodatku węglowego. Nie każdy jednak o tym wie, ale zgodnie z nowelizacją ustawy o tym dodatku, która weszła w życie 20 września, do takiego wniosku należy złożyć deklarację o wywozie śmieci. Ma to pozwolić na weryfikację, czy w danym gospodarstwie domowym rzeczywiście jest podawana właściwa ilość osób.

Okazuje się, że w składanych dokumentach jest coraz więcej nieprawidłowości. Mówi Katarzyna Szczepańska, prezes zarządu Związku Celowego Gmin MG-6.

Pojawiają się różnice. Na przykład w deklaracji o dodatek węglowy mieszkańcy podają, że ich gospodarstwo liczy pięć osób. Tymczasem z deklaracji odpadowych w MG-6 wynika, że opłata za śmieci pobierana jest od dwóch osób.

Nieuczciwość w podawaniu danych może nas słono kosztować – dodaje Katarzyna Szczepańska.

Przypomnijmy, dodatek węglowy, o który mogą się starać osoby dla których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest węgiel, wynosi 3 tysiące złotych.

Cała rozmowa z prezes Katarzyną Szczepańską: