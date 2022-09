W czwartek rozpoczyna się dwudniowa, ogólnopolska akcja sadzenia drzew. Milion sadzonek dostępnych będzie na terenie wszystkich nadleśnictw kraju. W inicjatywie uczestniczy również Nadleśnictwo Lipinki.

To już czwarta edycja tego proekologicznego wydarzenia. – Wspólnie możemy przyczynić się do tego, aby wyrosły nowe drzewa. Zapraszamy do odwiedzin i odbioru sadzonek – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki:

– Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem – zaznacza zastępca nadleśniczego:

Dodajmy, że sadzonki są nieodpłatne.