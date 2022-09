Już 88 wniosków o pomoc finansową dla mieszkańców poszkodowanych podczas burzy sprzed dwóch tygodni, wpłynęło do służb wojewody lubuskiego.

W Gorzowie zbieraniem i weryfikowaniem wniosków zajmuje się Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w Santoku to Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród 40 wniosków złożonych przez gorzowski GCPR , zdecydowana większość to tak zwana pomoc doraźna do kwoty 6 tysięcy złotych. Tylko jeden wniosek dotyczy zasiłku celowego , który może wynieść nawet 200 tysięcy. Mówi Grażyna Jelska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych LUW

Kolejną turę wniosków przygotowuje gmina Santok.

Wnioski, które już trafiły do Lubuskiego Urzędu Wojewódzki opiewają na kwotę blisko 408 tysięcy złotych.