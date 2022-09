„Zbuduj hotel dla owadów i zabierz go do domu” pod takim hasłem w Nowej Soli odbędą się warsztaty budowania domków dla pszczół. Jest to element wspólnej kampanii informacyjno – edukacyjnej nowosolskiego starostwa i nadleśnictwa oraz miasta Nowa Sól pod nazwą „Wspólnie dla pszczół”. Jest ona nastawiona na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół, którym brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, zdobywać pokarm oraz rozmnażać się. Do Centrum Aktywności Społecznej, 24 września, zaprasza Monika Owczarek, sekretarz powiatu nowosolskiego.

W Polsce żyje prawie 500 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych. Niestety aż prawie połowa z nich jest zagrożona wyginięciem.