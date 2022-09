W najbliższą sobotę spotkanie żaran i kolejna akcja sprzątania Zielonego Lasu. Organizatorami proekologicznego wydarzenia jest Miejski Ludowy Klub Sportowy Agros, Nadleśnictwo Lipinki oraz Swiss Krono Polska.

To już piąta edycja spaceru po ścieżkach z workami na śmieci. – Za każdym razem dołącza się do akcji wiele osób. To w głównej mierze sportowcy, ale nie tylko – mówi Bogdan Kępiński, dyrektor sportowy żarskiego Agrosu:

Zbiórka chętnych do udziału w akcji przy stadionie Syrena o godzinie 11.00.