Senat rozpoczął pracę nad ustawą o pomocy przedsiębiorcom nadodrzańskim. Uchwalone w piątek przez Sejm przepisy zakładają wypłatę świadczenia postojowego w wysokości 3010 złotych dla firm, które w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze straciły w ubiegłym miesiącu minimum 50 procent przychodu. Wniesienie poprawki redakcyjnej do ustawy rekomendują senackie komisje.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Piecha przedstawiając sprawozdanie z jej prac mówił, że świadczenie będzie wypłacane przedsiębiorcom na każdego pracownika zgłoszonego do 31 lipca tego roku do ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Dodał, że ustalenie prawa do świadczenie będzie następować na wniosek płatnika składek złożony nie później niż w terminie czterech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca o którym mowa w rozporządzeniu. Podkreślił, że wypłata świadczenia będzie dokonywana przez ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu okoliczności mających wpływ na prawo do uzyskania świadczenia.

Z szacunków rządu wynika, że do skorzystania z pomocy uprawnionych jest ponad 10 tysięcy firm zatrudniających łącznie ponad 68 tysięcy pracowników. Resort zakłada, że koszt jednorazowego wsparcia wyniesie około 82 milionów złotych przy założeniu, że skorzysta z niego około 40 procent uprawnionych.