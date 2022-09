Władze Ukrainy rozważają wyłączenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej ze względów bezpieczeństwa.

Szef Krajowego Inspektoratu Nuklearnego Oleg Korikow powiedział, że istnieje obawa o wyczerpanie zapasów paliwa do generatorów prądu utrzymujących działanie elektrowni po odłączeniu jej od ukraińskiej sieci elektrycznej.

„Rozważana jest opcja wyłączenia elektrowni, jeśli pojawią się przemawiające za tym okoliczności. Jeśli nie nastąpi ponowne podłączenie do sieci, trzeba będzie uruchomić zapasowe generatory, które mają ograniczony zapas paliwa”

– wyjaśniał Oleg Korikow.

Według niego w razie przedłużającego się braku prądu może dojść do wyczerpania zapasów paliwa, co spowoduje uszkodzenie reaktora i wyciek radioaktywny. Zdaniem Olega Korikowa miałoby to poważne konsekwencje środowiskowe nie tylko dla samej Ukrainy, ale również dla innych krajów.

Zaporoska Elektrownia Atomowa została zajęta przez wojska rosyjskie na początku marca, ale nadal jest obsługiwana przez ukraińską załogę. Na początku tego tygodnia została odłączona od sieci elektrycznej w rezultacie rosyjskiego ostrzału a także pożaru na terenie elektrowni.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy wizytowali Zaporoską Elektrownię Atomową, oświadczyli, że niezbędne jest natychmiastowe utworzenie strefy bezpieczeństwa i ochrony jądrowej wokół siłowni. Specjaliści zaobserwowali szkody w różnych miejscach obiektu, między innymi uszkodzenie budynku ze świeżym paliwem jądrowym i magazynu stałych odpadów promieniotwórczych.