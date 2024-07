1. Prezydent Duda: od początku wspieramy europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy

Jeżeli społeczeństwo ukraińskie będzie miało wolę przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to NATO nie może się wahać i Ukraina musi zostać do NATO przyjęta; my od początku wspieramy europejskie i euroatlantyckie aspiracje społeczeństwa ukraińskiego – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił podczas spotkania, że wszędzie, gdzie jest, stara się akcentować, że kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO może być uwarunkowana tylko jedną rzeczą – „wolą społeczeństwa ukraińskiego”.

– My od samego początku wspieramy te europejskie i euroatlantyckie aspiracje społeczeństwa ukraińskiego, wspieraliśmy je i będziemy wspierali także w tej szczególnej sytuacji, w jakiej Ukraina jest dzisiaj. I w ciągu tych najbliższych dni damy temu wyraz w Waszyngtonie

– powiedział prezydent.

Zapewnił też, że na polskiej scenie politycznej nie ma pod tym względem zróżnicowania, jeżeli chodzi o te siły polityczne, które dzisiaj w Rzeczypospolitej sprawują władzę.

– Niezależnie od barw partyjnych mówimy jednym głosem

– podkreślił Andrzej Duda.