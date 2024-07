Największy szpital dziecięcy w Ukrainie Ochmatdyt został uszkodzony przez rosyjską rakietę, pod gruzami są ludzie; liczba rannych i ofiar na razie nie jest znana – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie z kijowskiego szpitala.

– Rosja nie może nie wiedzieć, dokąd lecą rakiety i musi w pełni ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie: przeciwko ludziom, dzieciom, ludzkości. Jest bardzo ważne, by świat teraz nie milczał, i by każdy zobaczył, co to jest Rosja, co ona robi

– oświadczył Zełenski.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

