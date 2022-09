W Warszawie odbyła się premiera filmu „Orlęta.Grodno 39”. Film w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, to dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona.

17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkroczyła do Polski. 20 września rozpoczęła atak na Grodno, a obrońcy miasta rozpoczęli beznadziejną, heroiczną walkę w jego obronie. Nieliczne oddziały wojskowe były wspomagane przez ludność cywilną, przede wszystkim młodzież szkolną.

Krzysztof Łukaszewicz podczas uroczystej premiery powiedział, że jego film to hołd dla obrońców miasta. „Z jednej strony jest to film o dojrzewaniu, a także o pewnego rodzaju walce z wykluczeniem, ale z drugiej strony jest to film o sile polskości, poza tym jest to hołd złożony wszystkim Polakom, którzy ginęli na wschodzie i którzy walczyli z sowietami”- mówił.

W rolę głównego bohatera, żydowskiego chłopca Leośa Rotmana, pragnącego walczyć o polskie Grodno, wcielił się Feliks Matecki. „Leoś jest 12 – letnim Żydem zakochanym w Polsce, polskości, polskiej literaturze, i Leoś w filmie pokazał charakter, pokazał odwagę, nie bał się pomagać wojsku. Leoś wiedział, że wychodząc na wojnę, opuszczając matkę, może nie wrócić do domu, więcej nie zobaczyć matki, swoich znajomych”- mówił aktor.

Jowita Budnik zagrała rolę matki Leosia, którego brat był komunistą i walczył z polskimi żołnierzami stając po stronie sowietów. Aktorka podkreśla, że ten film ukazuje nie tylko bohaterstwo grodzieńskich Orląt ale i odkrywa przed widzami skomplikowaną rzeczywistość Kresów II Rzeczypospolitej.

„Kresy, niespokojny czas, ludzie, którzy żyją w takim tyglu kulturowym, mają zupełnie inne postawy, inaczej patrzą na swoich sąsiadów, współbraci, więc to jest niewątpliwie temat na wiele filmów. W tym jest to tło społeczne zarysowane, żeby uświadomić widzowi, że to nie było takie proste, że oto każdy teraz wstaje i idzie się bić za ojczyznę, bo cóż to znaczy ojczyzna i za co i za kogo mamy się bić”

– powiedziała aktorka.

Mimo podziałów społecznych w walce w obronie miasta nieliczne oddziały wojska polskiego bohatersko wspierali cywile, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Grodno bronione było przez 2 dni, do 22 września 1939 roku. Po zdobyciu miasta, żołnierze Armii Czerwonej w ramach zemsty na mieszkańcach zamordowali około 300 osób.

Film „Orlęta.Grodno 39”, będzie można oglądać w kinach od 9 września.