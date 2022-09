Policjanci z Nowej Soli uratowali z pożaru domu 48-latka. Kiedy dojechali na miejsce mężczyzna spał nieświadomy zagrożenia – poinformowała we wtorek Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Do zdarzenia doszło 4 września we wsi Przyborów w pow. nowosolskim. Do służb, w tym także policji, trafiło zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w jednym z domów w tej miejscowości.

Na miejsce od razu pojechali funkcjonariusze z nowosolskiej komendy. Dotarli tam jeszcze przed pogotowiem ratunkowym i strażakami. Policjanci dowiedzieli się od starszej kobiety będącej na zewnątrz budynku, że w domu śpi jej syn.

„Mundurowi natychmiast pospieszyli tej osobie z pomocą. W jednym z pomieszczeń znaleźli śpiącego, nie zdającego sobie sprawy z zagrożenia mężczyznę, którego natychmiast ewakuowali z budynku. Dzięki mundurowym kolejny raz życie ludzkie zostało uratowane”

– zrelacjonowała Sęczkowska.