Pijany kierując mitsubishi doprowadził do kolizji w Przyborowie koło Nowej Soli. 22-letni mężczyzna miał cztery promile alkoholu w organizmie i nie miał uprawnień do prowadzenia – powiedział we wtorek (23 lipca) PAP asp. Justyna Sęczkowska-Sobol, rzeczniczka policji w Nowej Soli.

Około godziny 15.30 w sobotę nowosolscy policjanci dostali informację o pijanym kierującym mitsubishi na drodze w Przyborowie.

– Zgłaszający mówił, że kierujący jedzie zygzakiem, stwarzając zagrożenie

– powiedział asp. Sęczkowska-Sobol.

Patrol, który dojechał do Przyborowa zobaczył rozbite mitsubishi. Okazało się, że samochód uderzył w ogrodzenia dwóch posesji, znak drogowy i dopiero wtedy zatrzymał się na poboczu.

W samochodzie siedział pijany 22-latek. Bełkotał i nie mógł utrzymać się na nogach.

– Badanie kierowcy alkomatem wykazało niemal cztery promile alkoholu w jego organizmie

– powiedziała asp. Sęczkowska-Sobol.

Mężczyzna w dodatku nie miał uprawnień do prowadzenia.

Po wytrzeźwieniu 22-latek usłyszał zarzut. Młody mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu więzienie, wieloletni lub nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.