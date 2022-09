Urząd Miasta w Nowej Soli ogłosił nabór deklaracji do rządowego programu „Ciepłe mieszkanie”. Chodzi o zgłaszenie przez mieszkańców domów wielorodzinnych chęci wymiany pieców węglowych na ekologiczne. Program, pilotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przewiduje dotację do wymiany źródeł ciepła. – Po uzyskaniu informacji od mieszkańców o wielkości zainteresowania wystąpimy do funduszu o dotację – powiedziała Ewa Batko, rzecznik prezydenta miasta.

Nabór deklaracji potrwa do końca września.