Według raportu dotyczącego strat poniesionych przez Polskę w wyniku II wojny światowej nasz kraj stracił ponad 6 bilionów 222 miliardy złotych. Dokument został przygotowany przez funkcjonujący od września 2017 roku Parlamentarny Zespół do spraw Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej.

W raporcie bardzo szczegółowo omówione zostały różne obszary strat poniesionych przez nasz kraj, głównie za sprawą Niemców. Profesor Paweł Baranowski z Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z IAR wyjaśniał, że obliczał konsekwencje dla polskiej gospodarki wynikające z utraty 5 milionów 200 tysięcy obywateli. „Szacujemy, że wartość PKB, które te ofiary wytworzyłyby gdyby żyły i pracowały, według warunków przedwojennych, to 4 biliony 200 miliardów złotych. To blisko dwukrotność polskiego PKB. To oznacza, że gdybyśmy wzięli pod uwagę wartość utraconego PKB z tytułu ofiar śmiertelnych, obywatele Polski, przez prawie 2 lata mogliby nie pracować, nie produkować i żyć na tym poziomie co żyjemy obecnie”.

Potencjał ludzki utracony w czasie II wojny Obok bezpośrednich strat, Polska w wyniku II wojny światowej straciła także szanse rozwojowe – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że nasz kraj stracił ponad 5 mln 200 tys. ludzi, w tym także elity i naukowców.

Profesor Baranowski obliczał także straty dla polskiego PKB wynikające z wywiezienia na roboty przymusowe do Niemiec ponad dwóch milionów Polaków oraz zgermanizowania dzieci. „Liczyliśmy wartość pracy przymusowej. To była wartość wynosząca 4 miliony 800 000 roboczo-lat, która była podana w raporcie. W stosunku do tego naliczyliśmy wartość wynagrodzeń robotnika. Doliczaliśmy jeszcze dzieci zgermanizowane, które wprawdzie przeżyły wojnę, ale one tworzyły produkt krajowy brutto dla gospodarki niemieckiej a nie dla polskiej, czyli z punktu widzenia ekonomicznego to było tak, jak gdyby te osoby uśmiercić” – tłumaczył naukowiec.

Do tych szacunków dodano jeszcze osoby, które utraciły zdrowie w wyniku wojny i z powodu inwalidztwa nie mogły pracować – wyjaśniał profesor Baranowski. „Łącznie kwota strat tych ofiar, które przeżyły czyli: dzieci zgermanizowanych, osób z inwalidztwem i innymi uszkodzeniami ciała oraz pracy przymusowej, to jest dodatkowo jeszcze blisko pół biliona złotych, w sumie to jest niecałe 5 bilionów złotych czyli to jest ponad 3/4 ogólnej kwoty. To są straty ludzkie – jak widać człowiek jest największym kapitałem, naszą największą wartością i ten kapitał utraciliśmy w trakcie II wojny światowej” – podkreśla profesor Baranowski.

Badacz wyjaśniał, że do obliczania strat wynikających z utraty ponad 5 milionów Polaków zastosował ogólnie przyjętą metodę licznia Produktu Krajowego Brutto używaną przez większość uprzemysłowionych krajów świata, biorąc pod uwagę wkład wynagrodzeń osób, które utraciły życie w czasie II wojny.