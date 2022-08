Strażacy z OSP Jelenin otrzymali oczekiwane od dawna radio do wozu ratowniczo – gaśniczego. Jak mówią mają już wszystko, co najbardziej potrzebne do akcji.

Druhowie z jednostki pożarniczej w podżagańskim Jeleninie cieszą się kolejnym bardzo potrzebnym nabytkiem. To radio zabezpieczające ich działania. – Udało nam się je pozyskać dzięki życzliwości szprotawskich leśników – mówi prezes OSP Stanisław Czura:

Naczelnik Paweł Wójtowicz podkreśla, że najważniejsze już jest. – Teraz tylko jakieś doposażenie w szafki, aby przy wezwaniu szybko się ubrać i ruszyć do akcji – podkreśla:

Dodajmy, że w OSP Jelenin służy 24 strażaków.