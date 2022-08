Utrudnienia na 105 kilometrze drogi S3.

Między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną, w kierunku na Zieloną Górę, zderzyły się dwa samochody – osobowy i ciężarowy. Do kolizji doszło na wysokości miejscowości Trzebiszewo. Jeden pas ruchu jest zablokowany. Utrudnienia potrwają co najmniej do 12:30.