Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w tym roku w naszym województwie będą miały charakter weekendowy. W sobotę, 13 sierpnia w Dobiegniewie, a w niedzielę 14 w Sławie odbędą się Pikniki Wojskowe. Natomiast wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w poniedziałek 15 sierpnia w Nowej Soli. – Zależało nam, by zorganizować tę uroczystości tam, gdzie wojska na co dzień nie ma – mówi wojewoda lubuski, Władysław Dajczak.

Nasze pikniki będą okazją do tego, by zobaczyć najnowszy wojskowy sprzęt, porozmawiać z żołnierzami o ich służbie i dowiedzieć się jak można do nich dołączyć – mówi płk Grzegorz Dyrka, szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze:

Wojskowe pikniki organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie.