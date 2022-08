To ciężka, wymagająca praca, którą czasem rekompensuje jeden uśmiech podopiecznego czy prozaiczne słowo „dziękuję”. Dziś swoje święto mają pracownicy, którzy na co dzień opiekują się osobami starszymi. To m.in personel domów pomocy społecznej, pracownicy placówek świadczących opiekę wytchnieniową, rehabilitanci, pielęgniarki.

Jak mówi Wioleta Baziuk, dyrektor DPS „Kombatant” w Zielonej Górze każdy osoba pracująca z seniorami powinna mieć w sobie duże pokłady empatii.

Piotr Frołowicz z zielonogórskiej spółdzielni socjalnej „Alivio” prowadzi w mieście dwa Centra Wytchnieniowe. To miejsce, w którym sprawowana jest krótkoterminowa opieka nad seniorami lub osobami z niepełnosprawnością. Spółdzielnia zatrudnia obecnie kilkanaście osób.

Część osób decyduję się zostać opiekunem ze względu na sytuację rodzinną. Tak jest w momencie, gdy rodzic lub bliska osoba cierpi na zaniki pamięci. Krzysztof Łoziński z Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera mówi, że opiekunowie także potrzebują pomocy. Temu służą m.in spotkania.

Jak dodaje Wioleta Baziuk DPS-y to miejsca, gdzie rodzą się przyjaźnie a nawet miłości.

Piotr Frołowicz z zielonogórskiej spółdzielni socjalnej „Alivio” przypomina, że opiekunowie mogą skorzystać z 14-dniowego urlopu lub krótszej przerwy w opiece nad osobą schorowaną. Wtedy placówki wytchnieniowe zapewnią seniorowi całodobową opiekę. W tym czasie ich bliscy mogą np. zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe, pójść do lekarza czy pojechać na wakacje.

W 2011 roku w Polsce mieszkało 6,5 miliona seniorów (kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia). W 2021 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował już 8,5 miliona osób w wieku senioralnym.

W kraju działa ponad 2 tysiące zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, w których może przebywać 127 tysięcy osób. 45% z nich to domy pomocy społecznej.