Urząd Statystyczny w Zielonej Górze opublikował raport dotyczący lubuskiego rolnictwa.

Wynika z niego, że w województwie mamy coraz mniej gospodarstw rolnych, ale są one za to znacznie większe, niż w latach poprzednich.

Jak mówi Angela Burchardt z zielonogórskiego Urzędu Statystycznego, w minionym roku wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni od 30 do ponad 100 hektarów, a na większości z tych gruntów rosną głównie zboża i rzepak:

Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, to – jak zaznacza Angela Burchardt – województwo lubuskie jest jednym z krajowych potentatów w hodowli drobiu, a szczególnie indyków.

Całkiem inaczej jednak wyglądają dane statystyczne dotyczące hodowli bydła i trzody chlewnej:

Co ciekawe, z danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wynika, że prowadzenie gospodarstwa rolnego to całkiem opłacalny biznes. Widać to m.in. w danych dotyczących cen skupu zbóż, rzepaku czy zwierząt hodowlanych:

Dodajmy, że pełen raport dotyczący sytuacji w lubuskim rolnictwie został już zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: zielonagora.stat.gov.pl