Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Dwukropek na czas wakacji przygotowało wiele propozycji dla dzieci. Jednym z nich były warsztaty kulinarne.

W zajęciach uczestniczą najmłodsi żaranie w wieku od 7 do 16 lat. Tym razem dzieci wcielały się w role szefów kuchni. – Oprócz dobrej zabawy, to przy okazji nauka przygotowywania prostych posiłków. To także zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie – mówi prowadząca zajęcia Patrycja:

– Warsztaty rozwijają u dzieci czynności manualne. A jeśli są w bibliotece mogą wypożyczyć także książkę – mówi Agnieszka Mikoś z żarskiej książnicy:

Sami uczestnicy warsztatów podkreślają, że lubią takie zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. – Przy okazji uczymy się czegoś nowego – mówią dzieci:

Dodajmy, że podczas czwartkowych zajęć w bibliotece dzieci będą tworzyć las w słoiku.