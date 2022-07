Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofili.

Uzupełnia on obowiązujące przepisy w zakresie wyajśniania przez Komisję przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Czyni też obowiązujące przepisy bardziej czytelnymi poprzez dookreślenie obszaru działania Komisji oraz uporządkowania zakresu pojęciowego przedmiotu ustawy. Projekt opublikowano na stronie internetowej Sejmu. Skierowano go do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, jego podstawowym celem jest „uzupełnienie obowiązujących regulacji w zakresie prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego”. Prezydent proponuje zmianę w dostępie Komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z projektem, organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, Kościoły, związki wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez Komisję.

Andrzej Duda zaproponował też zmianę nazwy Komisji. Obecnie jej nazwa brzmi: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Prezydent postuluje nazwę: Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Projekt nowelizacji umożliwia też Komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Warunkiem jest zgoda pokrzywdzonego lub osoby wykonującej prawa pokrzywdzonego. Przewiduje się też możliwość wycofania przez te osoby zgody w każdym czasie.

Projekt prezydenta zrównuje prawa osoby pokrzywdzonej z prawami sprawcy. Chodzi o umożliwienie odwołania osobie poszkodowanej od decyzji komisji o odmowie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Dotychczas tylko sprawca mógł odwołać się od decyzji w tej sprawie.

Państwowa Komisja do spraw Pedofilii została utworzona ustawą, która weszła w życie we wrześniu 2020 roku. Składa się ona z siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera oraz Rzecznika Praw Dziecka.