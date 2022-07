Komisja Europejska opublikowała plan awaryjny na wypadek całkowitego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Proponuje dobrowolne 15-procentowe zmniejszenie zużycia gazu przez państwa członkowskie.

Ale jeśli sytuacja się pogorszy i zużycie gazu będzie większe w przypadku srogiej zimy, wtedy Komisja Europejska będzie mogła ogłosić stan alarmowy co uruchomi obowiązkowe ograniczenia zużycia gazu w Unii.

To wszystko zapisane jest w projekcie przepisów, które aby weszły w życie, wymagają zgody większości państw członkowskich. Ministrowie energii 27-mki zajmą się nimi w najbliższy wtorek.

Komisja opublikowała dziś także wytyczne jakie kroki unijne rządy powinny podjąć, by zmniejszyć zużycie gazu. Zaproponowała na przykład, by w budynkach użyteczności publicznej latem klimatyzacja była ustawiona do 25 stopni, a zimą temperatura ogrzewania powinna być ograniczona do 19 stopni.

Komisja szacuje, że jeśli państwa nie podejmą działań już teraz, to zimą może spełnić się najczarniejszy scenariusz i PKB Unii Europejskiej spadnie o 1,5 procent.