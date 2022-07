Polska negatywnie ocenia projekt przepisów przedstawiony przez Komisję Europejską dotyczącą ograniczenia stosowania środków ochrony roślin.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował w Brukseli o sprzeciwie naszego kraju wobec tych propozycji.

„Uważamy, że należy oczywiście wprowadzać środki ochrony roślin nowej generacji, biologiczne, należy wycofywać te, które najbardziej szkodzą ludziom. Natomiast należy to robić bardzo ostrożnie i dostosowując do możliwości poszczególnych krajów”

– powiedział wiceszef resortu rolnictwa.

Podkreślił, że w związku z wojną na Ukrainie należy tak wprowadzać przepisy, by nie spowodowały zmniejszenia produkcji żywności. Wiceminister był też pytany o blokowanie przez Rosję zboża w ukraińskich portach. Powtórzył stanowisko władz, że w Europie niedoboru żywności nie będzie i nie dojdzie do braku żywności w Polsce.

„Mamy nadwyżki żywności” – mówił wiceminister Bartosik dodając, że problemy mogą wystąpić w krajach Afryki i że to może doprowadzić do wzmocnienia fali migracji do Europy.