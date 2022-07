Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w ramach wakacyjnych spotkań z dziećmi przygotowało cykl zajęć warsztatowych. Dziś w placówce młodzi artyści malowali uprzednio przez siebie przygotowane gliniane dzieła.

Kreatywne spotkania skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Każdy dzień odpoczynku od nauki, to ciekawe propozycje. Dziś królowała glina i dziecięca pomysłowość. Poczynaniom swoich pociech przyglądali się rodzice, którzy podkreślają, że to interesująca forma spędzania czasu wolnego: