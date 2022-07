Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w relacjach polsko-ukraińskich osiągnięty został najwyższy poziom zaufania i współpracy od wielu pokoleń.

Ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych zauważył, że złożył w Radzie Najwyższej Ukrainy projekt ustawy o gwarancjach prawnych i socjalnych dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że w rzeczywistości jest to odpowiedź na ustawę, którą w Polsce przyjęto wiosną z myślą o uchodźcach z Ukrainy.

„Proponuję zagwarantować naszym polskim braciom możliwość legalnego pobytu na Ukrainie przez 18 miesięcy, prawo do zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, studiowania na naszych uczelniach, opieki medycznej. W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania i współpracy nie tylko od dziesięcioleci, ale od wielu pokoleń naszych narodów. I musimy go zwiększyć, musimy dalej zacieśniać nasze więzi we wszystkich sferach, na podstawie jasnego zrozumienia, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem – w braterstwie” – powiedział ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski zauważył, że podpisał wczoraj dekret przyznający honorowy tytuł miasta ratownika Przemyślowi – za niezwykle istotny wkład wolontariuszy, władz miasta i mieszkańców w pomoc ukraińskiemu narodowi i obronę Ukrainy. Prezydent przypomniał, że wcześniej tytuł taki otrzymał Rzeszów.

Ukraina stawia opór rosyjskiej agresji od 24 lutego.