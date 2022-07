Ukraińskie siły przeprowadziły atak na rosyjski magazyn uzbrojenia w okupowanej Nowej Kachowce na południu kraju; w wyniku skutecznego ostrzału zginęło 52 żołnierzy wroga, zniszczono też skład amunicji – poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek dowództwo operacyjne Południe armii Ukrainy.

The Armed Forces of Ukraine attacked the ammunition depot of the Russian Armed Forces in Nova Kakhovka using American HIMARS MLRS pic.twitter.com/hEN6b5CDNI

— TYPXA ⚡ Middle East (@middleeasttime) July 11, 2022