Papież zaprzeczył spekulacjom o szybkiej rezygnacji i powiedział, że zamierza odwiedzić Moskwę i Kijów. Franciszek udzielił półtoragodzinnego wywiadu wysłannikom agencji Reutersa.

Franciszek powiedział, że czuje się dobrze, a stan kolana poprawia się dzięki terapii. Ujawnił, że chodzi o małe pęknięcie kości. Zaprzeczył informacjom, że cierpi na raka, nazywając je „pałacową plotką”.

Powtórzył, że nigdy nie myślał o złożeniu rezygnacji, choć nie wykluczył takiej możliwości w dalszej przyszłości. Powiedział: „Bóg zdecyduje”.

Poinformował, że po powrocie z Kanady pod koniec lipca chciałby udać się najpierw do Moskwy, a potem do Kijowa, by pomóc zbudować pokój. Ujawnił, że negatywne stanowisko prezydenta Putina w tej sprawie uległo pewnej zmianie, co pozwala na optymizm.

Franciszek nie chciał zająć stanowiska w sprawie decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącego aborcji, ale zdecydowanie potępił zabijanie nienarodzonych dzieci.

MSZ Ukrainy ponawia zaproszenie dla papieża

Władze Ukrainy ponawiają zaproszenie dla papieża Franciszka do odwiedzenia kraju, apelują też o dalsze modlitwy za naród ukraiński – powiedział w poniedziałek szef MSZ w Kijowie Ołeh Nikołenko, komentując słowa papieża o możliwości tej wizyty.

„Ponawiamy zaproszenie dla papieża Franciszka do odwiedzenia naszego kraju. Apelujemy o dalsze modlitwy za naród ukraiński” – powiedział rzecznik. Przypomniał o wcześniejszych zaproszeniach od władz w Kijowie.

Nikołenko powiedział, że wizyta mogłaby wzmocnić „rolę papieża w odnowieniu pokoju na ziemi ukraińskiej”. Byłaby też ona wsparciem duchowym dla Ukraińców, którzy – jak mówił – „doświadczają cierpień z powodu agresji Rosji”.

Przedstawiciel MSZ ocenił, że Rosja ignoruje gotowość papieża do odwiedzenia tego kraju. Oświadczył, że jest to „dowód” na to, iż władze w Moskwie „chcą wojny, nie pokoju”.

Źródło: PAP/IAR/mpo