W Straży Granicznej pełni służbę ponad 220 czworonożnych funkcjonariuszy – powiedziała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że w tym roku po raz pierwszy rozpoczęto w SG szkolenie psów o specjalności tropiąco-patrolowej.

1 lipca obchodzony jest Dzień Psa. Z tej okazji rzeczniczka SG por. Anna Michalska przypomniała, że w formacji pełni obecnie służbę ponad 220 czworonożnych funkcjonariuszy. Dominują wśród nich owczarki niemieckie – ponad 60 proc. oraz owczarki belgijskie – prawie 30 proc.

Michalska zaznaczyła, że w tym roku po raz pierwszy rozpoczęto w SG szkolenie psów o specjalności tropiąco-patrolowej. „Nowe szkolenie to odpowiedź na potrzebę wsparcia funkcjonariuszy SG z zewnętrznej granicy w zakresie tropienia sprawców przestępstw granicznych. Psy tej specjalności powinny być niezwykle zrównoważone, odważne oraz charakteryzować się doskonałymi predyspozycjami do pracy węchowej” – powiedziała.

Dodała, że wszystkie psy służbowe SG oraz ich opiekunowie – funkcjonariusze przewodnicy psów służbowych szkolą się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

„Przed rozpoczęciem służby pies oraz jego przewodnik wspólnie przechodzą półroczne szkolenie. Samo szkolenie to dla psa i jego przewodnika nowe doświadczenia w świecie komunikacji pomiędzy człowiekiem a psem — budowanie więzi, zaufania, kształtowanie wzajemnych relacji i zrozumienia” – wskazała.

Zaznaczyła, że podczas szkolenia przewodnicy doskonalą wiedzę i umiejętności z tresury oraz zasad wykorzystania psa w służbie, przechodzą ćwiczenia terenowe ze swoimi czworonogami i poznają podstawy weterynarii. Uczą się między innymi jak udzielać psu pierwszej pomocy oraz jak odczytywać jego zachowania.

Straż Graniczna poinformowała, że choć w służbie dominują owczarki niemieckie i belgijskie, to podczas zakupów formacja nie koncentruje się na jednej rasie. „Ciągle wprowadzane są do służby nowe rasy psów. Kadra instruktorska z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu podkreśla, że to nie rasa, ale predyspozycje danego zwierzęcia są najważniejsze. Stąd w SG służą pojedynczy przedstawiciele niektórych ras, m.in. cocker spaniel, parson russel terier, chodsky pes, płochacz niemiecki, jagdterrier” – przekazała Michalska.

Dodała, że jest też kilka labradorów, retrieverów oraz owczarków holenderskich. „Te ostatnie do służby w SG trafiły zaledwie kilka lat temu, ponieważ mają doskonałe predyspozycje do szkolenia i świetnie sprawdzają się jako psy specjalne do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni oraz narkotyków” – poinformowała.

Przypomniała, że SG jako jedyna szkoli i wykorzystuje do służby psy, które w swoich zadaniach mają również wyszukiwanie broni. Dodatkowo Straż Graniczna na mocy przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego posiada zespoły przewodników z psami do wykrywania materiałów wybuchowych, które mogą być wykorzystane w kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych.