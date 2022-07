Na dwa miesiące trafili do aresztu dwaj mężczyźni podejrzani o kradzieże z włamaniem do lokalu gastronomicznego w Kożuchowie. Ich łupem padło m.in. sześć blach z ciastem i 15 butelek wina – poinformowała w piątek Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

„Obaj usłyszeli zarzuty dokonania trzech kradzieży z włamaniem do tego samego lokalu. Grozi im za to do 10 lat więzienia” – powiedziała Sęczkowska.

W środę (29 czerwca br.), policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z lokali gastronomicznych w Kożuchowie. Złodzieje zabrali z niego 15 butelek wina, telefon komórkowy i niewielką kwotę pieniędzy.

Funkcjonariusze z kożuchowskiego komisariatu szybko wytypowali podejrzanych o włamanie. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn.

Śledczy ustalili, że dwa tygodnie wcześniej ci sami mieszkańcy Kożuchowa włamali się do tego samego lokalu, skąd również ukradli żywność. Natomiast, przy okazji kolejnego – trzeciego włamania mężczyźni ukradli sześć blach ciasta.

Policjanci odzyskali część rzeczy pochodzących z włamań. Ciasto zapewne zostało zjedzone, gdyż zostały po nim same blachy.