Lubuscy policjanci zatrzymali 42-latka, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna ma do odbycia karę ośmiu lat więzienia za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej – poinformował w czwartek Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Podczas przeszukania miejsca pobytu mężczyzny policjanci znaleźli środki odurzające oraz różnego typu broń hukową i gazową. W związku z tym 42-latek, zanim trafił do zakładu karnego, usłyszał kolejne zarzuty, które wydłużą czas odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

Do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny doszło dzięki działaniom operacyjnym policjantów. Został on zatrzymany we wtorek (28 czerwca br.), na terenie jednej z posesji w gminie Szprotawa, w pow. żagańskim. W akcji brali udział m.in. kontrterroryści.

„Ukrywał się on po tym, jak sąd skazał go na karę ośmiu lat więzienia za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, w której trudnił się dokonywaniem kradzieży z włamaniem”

– wyjaśnił Szlachetko.