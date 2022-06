W Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego odsłonięto multimedialną ławeczkę poświęconą zmarłemu dwa lata temu pierwszemu dyrektorowi placówki. Podczas uroczystości członkowie rodziny, stowarzyszeń, przyjaciele oraz byli współpracownicy wspomnieli Jacka Jakubiaka, który stworzył to miejsce.

Oddana do użytku instalacja to także możność usłyszenia głosu dyrektora, ale również wypowiedzi innych, mówiących o nim mieszkańców regionu. – On po prostu żył tą pracą i miejscem, które tworzył dla żaran – mówią uczestnicy spotkania: