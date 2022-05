„Nieprawdą jest, że szczęścia trzeba szukać na drugim końcu świata, bo dla kogoś nasza miedza jest właśnie tym końcem świata.

O świcie zbudził nas wrzask ptaków, coś wspaniałego. Nocleg w hamaku, a nad głową przebijający wśród liści Księżyc w pełni. Mógł to być zwyczajny dzień, a przeżyłem prawdziwą przygodę. Po raz kolejny sprawdziła się moja dewiza, że nie trzeba podróżować na drugi koniec świata, bo prawdziwe piękno czai się tuż za rogiem” – pisze Daniel Kołtun, podróżnik, survivalowiec, prezes klubu motocyklowego Fundacji Motozwierzyniec i właściciel eTrapera.

Dziś w audycji rozmowa o dużych i małych podróżach, pięknie przyrody, zwiedzaniu Odry i spaniu w lesie.

____________________________________________________

„Co w kocie piszczy”? Behawiorystka Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorka bloga kocibehawioryzm.pl

Rok z Gackiem. Jeśli ktoś Wam kiedyś powie „Co to za różnica, sfinks czy nie, przecież kot to kot!”, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi.

Jak pielęgnować sfinksa? Dbać o skórę , uszy i pazury? Dlaczego sfinksy nie mają rzęs? Czy dogrzewać sfinksa ubraniami? Jak i czym karmić?

_____________________________________________________

„Opowieści dzikiej treści” – to spotkania z przyrodą i relacje w wypraw terenowych Piotra Dziełakowskiego – filmowca i miłośnika żurawi.

Emisja 25 maja 2022r. od 20:05 do 22:00