15 osób podejrzanych o udział w hazardowym gangu zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Zatrzymani mieli organizować nielegalne gry hazardowe na automatach.

Z informacji Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wynika, że gang posiadał salony do gier na nielegalnych automatach w Olsztynie i innych miejscowościach województwa warmińsko – mazurskiego, ale też na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Łącznie gang posiadał nawet kilkadziesiąt maszyn do gier losowych w specjalnie ukrytych pomieszczeniach, które były monitorowane, a obsługa wpuszczała do nich tylko znanych wcześniej klientów. Śledczy szacują, że tylko w ciągu dwóch miesięcy działania gang mógł zarobić na automatach nawet 120 tysięcy złotych.

Podczas zatrzymań zabezpieczono 180 tysięcy złotych, biżuterię o wartości 40 tysięcy złotych, pistolet, 2 rewolwery czarnoprochowe i wiatrówkę.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw skarbowych.

Łącznie w wielowątkowym śledztwie służby przejęły już 350 automatów o wartości ponad czterech milionów złotych.