Dawny magazyn solny w Nowej Soli został zwycięzcą pierwszego konkursu Nasz Zabytek, fundacji Most the Most w Lubuskiem. W nagrodę miasto otrzyma milion złotych na renowację obiektu.

– Cieszy mnie to, że nowosolanie znaleźli taki obiekt, wymyślili dla niego nową funkcję i chcą znów tchnąć w niego życie – mówi Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

Łukasz Hendel, nowosolski społecznik mówi, że od dawna sympatycy kultury poszukiwali w mieście obiektu, który nadawałby się do takiej działalności. – Kiedy okazało się, że można na taki cel zdobyć milion, nastąpiła społeczna mobilizacja – tłumaczy.

– Inicjatywa odnowy tego budynku jest jak najbardziej cenna, bo to jeden z najstarszych obiektów w naszym mieście – mówi Tomasz Andrzejewski, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Dodajmy, że w pierwszej edycji konkursu fundacji Most the Most zgłoszono z naszego regionu aż 29 zabytków. Komisja wybrała laureata w finale, do którego zakwalifikowało się 9 zabytków: z Zaboru, Żagania, Żar, Letnicy, Międzyrzecza, Lubięcina i Trzebiechowa. Wygrała jednak propozycja z Nowej Soli.